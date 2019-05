1:0, 2:1, 3:2 nach Verlängerung: Leipziger Promis setzen auf Sieg für RB Leipzig

Leipzig. Es ist das größte Spiel in der jüngeren Leipziger Fußball-Geschichte. Am Samstagabend (Anpfiff 20 Uhr) trifft RB Leipzig im Finale des DFB-Pokals auf den FC Bayern München. 24.000 Fans werden ihre Mannschaft in die Hauptstadt begleiten, wollen im Olympiastadion für ordentlich Stimmung sorgen. Doch nicht nur sie begleiten die Rangnick-Elf, die den Pott erstmals an die Pleiße holen will. Zahlreiche Leipzigerinnen und Leipziger schicken dem Team die besten Wünsche mit. Und egal ob Oberbürgermeister, Ministerpräsident oder TV-Moderatorin: Sie tippen mehrheitlich optimistisch für die bei den Wettanbietern recht deutlich als Außenseiter gehandelten Leipziger.