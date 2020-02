RB Leipzig erkämpft Punkt bei Bayern München: Das sagen Spieler und Trainer

München. München. Das Husarenstück ist, zumindest teilweise, geglückt. Erstmals überhaupt kann RB Leipzig beim FC Bayern München punkten. Im Top-Duell des 21. Spieltags trennten sich beide Teams am Sonntag 0:0. In der ausverkauften Allianz-Arena war es in der ersten Halbzeit der Rekordmeister, der das Geschehen diktierte. Thiago Alcantara vergab bereits in der Anfangsphase eine hochprozentige Chance. Robert Lewandowski tat es ihm später gleich. RB fand zunächst keinen Zugriff, lief meist hinterher und ließ die gewohnte Spritzigkeit und Aggressivität vermissen.