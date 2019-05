Von Festwiese bis Irish Pub: Hier können RB Leipzigs Fans beim DFB-Pokal-Finale mitfiebern

Leipzig. RB Leipzig oder Bayern München – am Samstag entscheidet sich, wer den DFB-Pokal mit nach Hause nehmen darf. Mehr als 20.000 Fans begleiten die Roten Bullen nach Berlin. Aber auch, wer Zuhause bleibt, muss den Abend nicht allein vor dem heimischen Fernseher fristen. Zwischen 18 und 23 Uhr sind alle RB-Anhänger zum offiziellen Fanfest auf der Festwiese vor der Red-Bull-Arena eingeladen. Wer lieber in kleinerem Rahmen mitfiebern will, kann sich eine der folgenden Locations aussuchen:

Für all diejenigen, denen das Spiel noch nicht genug Aufregung bietet, könnte eine anschließende Achterbahnfahrt eine Option sein. Am Samstag feiert der Freizeitpark Belantis am Cospudener See die „Summeropeningparty 2019“. Damit die Partygäste nicht lieber daheim vor dem Fernseher hocken, wird das Pokalfinale auf eine LED-Leinwand übertragen.