RB Leipzig begrüßt Quarantäne-Trainingslager: „Werden unseren Teil beitragen“

Nach SPORTBUZZER-Informationen kam die Nachricht am Donnerstag für RB Leipzig nicht wirklich überraschend. Nach mehreren Corona-Fällen in den Profi-Ligen, sei es absehbar gewesen, dass nun noch einmal eine verpflichtende Quarantäne stattfindet. „Wenn es dazu beiträgt, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann und das Infektionsgeschehen generell eingedämmt wird, tragen wir unseren Teil selbstverständlich dazu bei und begeben uns in die von der DFL vorgegebene Quarantäne“, sagte Sportdirektor Markus Krösche auf Anfrage.