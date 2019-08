RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach: Eine Serie wird reißen

Personalsituation

Gegner

Wie die Roten Bullen ist auch Borussia Mönchenglach mit einem neuen Coach in die Saison gestartet: Marco Rose, zuvor bei Red Bull Salzburg und gebürtiger Leipziger, war einer der begehrtesten Trainer der Liga und soll den Fohlen zu neuen Höhenflügen verhelfen. In den ersten beiden Saisonspielen kommt Gladbach auf ein Unentschieden gegen Schalke 04 und einen 3:1-Auswärtssieg gegen Mainz 05 . Noch läuft nicht alles rund, aber der ausgeglichene Kader hat definitiv das Potenzial, um beim Kampf um die internationalen Plätze ein Wörtchen mitzureden.

Statistik

Zwei Serien suchen am Freitagabend nach einer Fortsetzung. Zum siebten Mal treffen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig aufeinander. Gewinnen konnten die Fohlen noch nie. Vier Siege für den sächsischen Champions-League-Teilnehmer (davon alle drei Auftritte in der Fremde) und zwei Unentschieden stehen zu Buche. Das letzte Duell – im April und ebenfalls auswärts – gewann Leipzig nach einem Doppelpack von Marcel Halstenberg mit 2:1. Marco Rose hingegen hat als Trainer eines Erstligateams noch keine Partie gegen die Messestädter verloren. Als Coach des FC Salzburg gewann er in der Europa League beide Duelle mit den Roten Bullen. Unbesiegbar ist Rose aus RB-Sicht allerdings nicht. 2012/13 kassierte er an der Seitenlinie des 1. FC Lok Leipzig eine 1:3-Niederlage gegen die von Alexander Zorniger betreuten Rasenballer. Beide Teams spielten damals in der Regionalliga Nordost.