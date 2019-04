RB Leipzig beim Training von Fans bejubelt

Leipzig. Beim öffentlichen Auslaufen am Cottaweg wurden die Pokal-Helden von RB Leipzig am Mittwoch um 14.45 Uhr von etwa 200 Fans empfangen und bejubelt. Die Spieler nahmen sich rund 15 Minuten Zeit für Abklatschen, Selfies, Autogramme. Besonders umringt wurden Yussuf Poulsen und Timo Werner. Das Auslaufen selbst samt Dehnung war der kürzere Part. Gegen 15.15 Uhr verschwanden die Spieler zum weiteren Regenerieren in der Akademie.