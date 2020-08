RB Leipzig: Berater von Patrik Schick richtet sich auf langen Transferpoker ein

DURCHKLICKEN: Die aktuellen Vertragslaufzeiten der RB-Profis (1) Peter Gulacsi: Vertrag bis 30.6.2023 mit Vereinsoption auf ein weiteres Jahr. ©

RB strebt ein erneutes Leihgeschäft, womöglich mit Kaufverpflichtung an. Rom will sofort Geld sehen. Trotz anderer Interessenten wie Bayer Leverkusen oder FC Turin hat Schick zuletzt keinen Zweifel an seinen Wünschen gelassen. „Ich will am liebsten hier bleiben! Wir haben eine tolle Saison gespielt. Ich glaube an das Team, an die Philosophie des Trainers“, sagte er der „Bild“-Zeitung"

„Leipzig hat ihm sehr geholfen“

Auch sein Agent hält den Dritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison für den perfekten Klub für seinen Schützling. „Leipzig hat ihm sehr geholfen“, sagt Paska. Unter anderem mit viel Geduld nach seiner Sprunggelenksverletzung zu Saisonbeginn. Außerdem habe Schick in Deutschland „Ordnung, Disziplin und vor allem Laufen, Laufen, Laufen“ gelernt, so Paska. „Das war das erste, was ich ihm sagte, als er nach Deutschland kam.“ Seit Ende November nahm der frisch verheiratete 1,87-Meter-Mann mit zehn Toren und drei Vorlagen in 26 Pflichtspielen eine wichtige Rolle im Team ein.