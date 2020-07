RB Leipzig bereitet Umbau von Sektor B in Stehplatzblock vor

Leipzig. Die Fußballer genießen im Urlaub die Sonne, die Bauarbeiter an der Red-Bull-Arena schwitzen. Aus gutem Grund: Im Wohnzimmer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig haben sie in Sektor B die komplette Bestuhlung abmontiert, um die Sommerpause für Beschichtungs- und Abdichtungsarbeiten nutzen zu können. Es sind die ersten vorbereitenden Schritte für den Umbau des Fanblocks in einen reinen Stehplatzblock, seit Jahren ein zentraler Wunsch vieler Fans. RBL ist aktuell neben Hertha BSC der einzige Bundesligist ohne Stehplätze für die Heimanhänger.