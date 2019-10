RB Leipzig besiegt sich gegen Lyon selbst: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. Timo Werner schaute gefrustet in den Leipziger Abendhimmel, Julian Nagelsmann ging mit stoischer Miene zu seinen Spielern: Vier Tage nach der 1:3-Pleite gegen Schalke 04 und der verlorenen Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig in der Champions League den nächsten Rückschlag kassiert. Im ersten Heimspiel in der Königsklasse seit 665 Tagen verloren die Sachsen mit 0:2 (0:1) gegen Olympique Lyon und rutschten in der Gruppe G auf Rang drei ab.