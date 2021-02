RB Leipzig bestätigt Abgang von Upamecano: "Herausragende Entwicklung genommen"

Leipzig. Nun ist es offiziell: RB Leipzig bestätigt den Wechsel von Abwehrchef Dayot Upamecano zum FC Bayern München. Ab dem 1. Juli 2021 steht der Franzose bei den Münchenern unter Vertrag, vermeldete der Verein am Sonntag. Der 22-Jährige kam im Januar 2017 vom FC Red Bull Salzburg an die Pleiße und mauserte sich in den vergangenen vier Jahren bei RBL zu einem international begehrten Top-Verteidiger. RB Leipzigs Geschäftsführer findet nur lobende Worte für Upamecano: „Dayot hat in seiner Zeit in Leipzig eine herausragende Entwicklung genommen, die beispielhaft für unseren Weg ist, junge Talente zu finden und kontinuierlich auf ein Top-Niveau zu bringen. Dass der Vertrag von Dayot Upamecano eine Ausstiegsklausel enthält, war hinlänglich bekannt. Dayot hat uns jedoch sehr fair und zeitnah signalisiert, dass er in diesem Sommer eine neue Herausforderung suchen möchte.“ Anzeige

Bereits am Freitag gaben die Verantwortlichen des FC Bayern den Transfer bekannt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte den Deal im Interiview mit der Bild. Die Nachricht ging kurz vor Anpfiff des Bundesligaspiels zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg durch die Medien. Bei den Roten Bullen wollte weder Trainer Julian Nagelsmann, noch Sportdirektor Markus Krösche etwas davon im Vorfeld gewusst haben. Die Enttäuschung über den Abgang versteckte er allerdings nicht: „Dass uns Dayot zum Ende der Saison verlassen wird, ist natürlich angesichts seiner Leistungen für RB Leipzig schade, war aber gleichzeitig ein Stück weit zu erwarten, denn er hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Eckpfeiler der Mannschaft entwickelt, ist ein außergewöhnlicher Verteidiger und ein super Typ“, so der Sportdirektor.