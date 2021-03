RB Leipzig bestätigt Transfer: Mohamed Simakan wechselt in die Bundesliga

Leipzig. Was RB-Boss Oliver Mintzlaff am Sonntag im Sport1-Doppelpass bereits so halb bestätigte, meldete der Bundesliga-Zweite am Montagmittag dann ganz offiziell: Mohamed Simakan wechselt von Racing Straßburg an die Pleiße. Der französische Verteidiger erhält einen Fünfjahresvertrag. Der Kicker ist nach Josko Gvardiol und Brian Brobbey der dritte Neuzugang für die kommende Saison. Er wird bei RB das Trikot mit der Nummer 2 tragen. Gemeinsam mit Gvardiol tritt Simakan das Erbe von Dayot Upamecano an. Der Abwehrchef der Messestädter wechselt nach Saisonende bekanntlich zu Rekordmeister Bayern München.

