Brinkmann macht Bielefeld Hoffnung: „Vielleicht trifft Leipzig vom Strand aus das Meer nicht"

Mit Arminia Bielefeld stieg Ansgar Brinkmann in die Bundesliga auf, erzielte zwei Treffer in 30 Einsätzen und steht in der 111-Jahre-Elf der Clubs. Vor der Partie seines ehemaligen Vereins gegen RB Leipzig spricht der 51-Jährige im SPORTBUZZER-Interview über die Hoffnung Klassenerhalt, fragwürdige Entscheidungen durch Videoassistenten und Bundestrainer Joachim Löw.