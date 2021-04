RB Leipzig bindet Willi Orban bis 2025: "Ich bin glücklich und stolz darauf"

Leipzig. RB Leipzigs Verteidiger Willi Orban hat seinen Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert, wie der Verein am Freitag bekannt gab. Damit bleibt der Leistungsträger nicht nur bis 2025 in der Messestadt, sondern auch darüber hinaus. Denn an der Verlängerung ist auch ein Anschlussvertrag gekoppelt, sodass er nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Club bleiben kann.

Anzeige