RB Leipzig bittet Rangers zum heißen Tanz und glaubt: "Das wird in Glasgow entschieden"

Leipzig. Wenn Tradition auf Tradition trifft: Die Glasgow Rangers, geschlüpft 1872, sind am Mittwoch um 18 Uhr auf dem 95 Jahre alten Flughafen Leipzig/Halle gelandet und checkten eine Stunde später im legendären Handelshof (1908), der seit 2011 das Steigenberger Grandhotel beheimatet, ein. Vom Salzgässchen ins sündige Barfußgässchen sind es zweieinhalb Gehminuten. Umgekehrt ebenfalls...

„Glasgow kann jeden Gegner bezwingen“

scots are on the way pic.twitter.com/nkmDkfcwsy — Guido Schäfer (@schfer_g) 27. April 2022

Frage aller Fragen: Was können diese mit urwüchsiger Kraft gesegneten Glasgow Rangers? Und was können sie nicht? Tedesco mit Blick auf die erfolgreichen schottischen Konsultationen mit Borussia Dortmund (4:2 und 2:2): „Sie sind physisch sehr stark, spielen mannorientiert, können jeden Gegner bezwingen.“ Der BVB musste in beiden Partien auf Erling Haaland verzichten, lustwandelte beim 2:4 daheim neben den Schuhen, schaffte es auch beim 2:2 im Ibrox Stadium nicht, die gefährlichen Rangers-Standards in der Entwicklung und Ausführung zu verhindern. Und sie hatten insbesondere mit Rastelli Ryan Kent auf Linksaußen Probleme. Joe Aribo (1,87 m) und Connor Goldsen (1,90 m) sind muskelbepackt-furchtlose Abnehmer von Eckbällen und Freistößen.

Ein gepflegtes Spiel aus der Abwehr heraus haben die Rangers im Repertoire, reagieren aber allergisch und schnell, wenn der Gegner früh und energisch auf Balljagd geht. Dann wird die Pinzette beiseitegelegt und schottisch operiert. Mit dem groooßen Besteck und seeehr langen Bällen. Was dem 55-maligen Meister bei aller Mentalität und Geschlossenheit ein wenig abgeht, ist Tempo in den hinteren Regionen. Könnte dem Leipziger Direktspiel gefallen. Glasgows Coach van Bronckhorst: „Ich werde den richtigen Matchplan wählen.“ Wobei der Grat zwischen richtig und falsch ein schmaler ist und mit einer Aktion in neuem Licht erscheinen kann. RB? „Eine offensiv denkende Mannschaft, die sehr gut organisiert ist.“ Und personelle Untiefen überwinden muss, denn Willi Orban, Mo Simakan und Kevin Kampl fehlen gelbgesperrt.

RB braucht grimmigen Tunnelblick

Tedesco glaubt übrigens nicht an eine Vorentscheidung in Spiel eins. „Das wird sich in Glasgow entscheiden.“ Vor heißblütigen 59 000 Fans im Ibrox Stadium, Ja, dort muss der zwölfte Mann erfunden worden sein. Tedesco unbeirrt: „Wir wollen ins Finale!“ Das am 18. Mai in Sevilla steigt. Nur mal so und mit besten Grüßen an die Terminplaner: Drei Tage später findet das DFB-Pokalfinale statt.