RB Leipzig bleibt auf Öffentlichkeits-Trainingskurs

Leipzig (dpa) - RB Leipzig trainiert auch in dieser Woche mehrmals öffentlich. Der sächsische Fußball-Bundesligist wollte am Montag mit zwei Einheiten auf dem Trainingsgelände in die dritte Vorbereitungswoche starten. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird jeweils das Vormittagstraining für Zuschauer frei sein.