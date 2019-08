RB Leipzig blickt nach Traumstart gierig Richtung Bayern München

Leipzig. Wo soll das noch hinführen? RB Leipzig hat mit dem 3:1 (1:0)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach den besten Saisonstart in der noch jungen Bundesligageschichte gefeiert. Drei Spiele, drei Siege bedeuten die erste Tabellenführung seit dem 10. Dezember 2016 – wenn auch möglicherweise nur über Nacht. Allzu große Bedeutung wollte Yussuf Poulsen der Momentaufnahme folglich nach dem Spiel nicht zumessen: "Tabellenführung oder nicht ist eigentlich egal. Nach drei Spieltagen macht es keinen Sinn darauf zu schauen." Ähnlich sah es Sturmkollege Timo Werner: "Man freut sich über solche Dinge, aber man kann sich davon nichts kaufen, denn wir wissen alle, dass wir dritten Spieltag haben. Es sind noch 31 Spiele zu gehen."

Der 23-Jährige war nach seiner Galavorstellung und dem ersten Dreierpack als Bundesligaspieler sichtlich gelöst, aber um Bodenhaftung bemüht und reichte die Komplimente für seine wohl beste Leistung im Kalenderjahr 2019 an die Kollegen weiter: "Dass es jetzt läuft, liegt nicht an irgendeiner Vertragsverlängerung oder anderen Dingen, sondern daran, dass wir als Mannschaft super spielen und ich von meinen Hinter- und Nebenmännern super bedient werde. Wir versuchen von hinten heraus super Fußball zu spielen. Das hat in den ersten drei Partien gut funktioniert."

Werner zieht mit Lewandowski gleich

Dass Werner, der mit seinen Treffern drei, vier und fünf zum Liga-Top-Torschützen Robert Lewandowski aufgeschlossen hat, einer der Erfolgsgaranten der bisherigen Saison ist, lässt sich trotz aller Bescheidenheit nicht leugnen. Dabei hatte das Gladbach-Duell für niemanden auf Bullen-Seite einfach begonnen. Während Teile der RB-Fans den Anpfiff in ihren Bussen verpassten, gab es im Borussia-Park zunächst einen ohrenbetäubenden Pfeif-Protest auf die Ohren.

Weil Fohlen-Coach Marco Rose seine Mannschaft zudem perfekt eingestellt und bissig auf den Rasen geschickt hatte, taten sich Werner & Co. in der Anfangsphase des Spiels gehörig schwer. Vor allem in der Defensive wackelten RB ein ums andere Mal, wie auch Trainer Julian Nagelsmann eingestehen musste: "In den ersten zehn Minuten hatten wir Probleme, ins Spiel zu kommen. Da hatten nicht so den Zugriff, zu große Abstände zu den Spitzen und haben zu hoch verteidigt. Die Doppelsechs haben wir nicht in den Griff bekommen."

Im Stile einer Spitzenmannschaft

Wie seine Mannschaft jedoch danach in der heißen Atmosphäre des Borussia-Parks die Kontrolle über das Spiel gewann und Gladbach mit je einem Treffer kurz vor und nach der Halbzeit den Zahn zog, lässt für die nächsten Wochen Großes erahnen. Man sollte meinen, die kommende Länderspielpause, während der nur ein Bruchteil des Kaders in Leipzig trainieren wird, käme nun zur Unzeit. Von solchen Überlegungen wollte Nagelsmann, der seiner Mannschaft das bisher beste Spiel unter seiner Führung attestierte, aber nichts wissen: "Wir sind nicht die einzige Mannschaft, die eine Wettbewerbspause hat, das ist für alle gleich.“ Stürmer Poulsen gewann dem temporären Umgebungswechsel sogar etwas Positives ab: "Mal wieder mit seinen Landsmännern zu spielen, ist auch sehr schön. Deswegen kommt es nicht ungünstig. Wir fangen dann wieder an, wie wir aufgehört haben."

Das sollte die Mannschaft auch. Schließlich ist am 14. September der FC Bayern München in der Red-Bull-Arena zu Gast. Trotz zwei Wochen Zeit und wichtigen EM-Qualifikations-Spielen vor der Brust, war das Duell bereits kurz nach Abpfiff seine Schatten voraus: "Wir freuen uns jetzt schon. Es ist noch ein bisschen Zeit, aber es wird ein Topspiel zuhause. Es wird ausverkauft sein und eine interessante Partie", sagte Kapitän Willi Orban, während Dreierpacker Werner sich bei allem Understatement einen Blick in die Zukunft gönnte: "Das ist auch richtungsweisend. Wenn wir da nochmal was mitnehmen können, kann das durch die ganze Saison tragen."

Timo Werner (RB Leipzig): "Wir haben heute phasenweise sehr gut gespielt, Gladbach aber phasenweise auch zu viel spielen lassen. In der ersten Hälfte wussten wir nicht so richtig, warum wir mit 1:0 in Führung sind. Nach der Pause haben wir dann zum Glück gleich nachgelegt. Natürlich passt es wie die Faust auf's Auge, dass ich meinen Vertrag verlängert habe und nun treffe wie am laufenden Band. Aber auch im letzten Jahr lief es sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe auf dem Feld meinen Kopf immer frei und heute wurde das belohnt."

