RB Leipzig gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Bleibt RB Leipzig den Bayern weiter auf den Fersen? Am Samstag wartet ein echter Gradmesser auf die Schützlinge von Julian Nagelsmann: Mit Borussia Dortmund haben die Sachsen im Topspiel einen harten Brocken vor der Brust (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Nach den jüngsten Resultaten kann der aktuelle Bundesliga -Zweite jedoch selbstbewusst auftreten. Inzwischen sind die Leipziger seit neun Pflichtspielen ohne Pleite. In der Liga verlor die Nagelsmann-Elf überhaupt erst eine Partie. Und ein Dreier gegen den Konkurrenten wäre Gold wert: Mit einem Sieg könnte man den Abstand zu den Westfalen bereits auf neun Zähler vergrößern.

Und der BVB ist momentan durchaus schlagbar. Nach dem Trainer-Wechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic überzeugten die Dortmunder noch nicht. Der Jahresauftakt ist den Westfalen jedoch gelungen. Gegen den VfL Wolfsburg setzte sich der BVB mit 2:0 durch und bleibt damit am Top-Trio um Bayern, Leipzig und Leverkusen dran. Bleibt man in Leipzig ohne Ertrag, wäre das jedoch ein herber Rückschlag im Kampf um den Verbleib in der Spitzengruppe.