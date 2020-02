RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Online-Stream sehen

Bei Julian Nagelsmann ist die Anspannung nach einer haarsträubenden Woche groß, Marco Rose gibt vor der Rückkehr in seine Heimat Leipzig hingegen ganz entspannt Touristen-Tipps. Tabellenführer RB Leipzig und der Dritte Borussia Mönchengladbach gehen mit ganz unterschiedlichen Gemütslagen in das Top-Spiel der Bundesliga am Samstagabend (18.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!). "Wir dürfen das Friseur-Thema nicht auf etwas Sportliches beziehen. Ich will da kein extremes Drama draus machen. Meine Mannschaft ist bei 95 Prozent, und ich will, dass wir auf 100 kommen", sagte Nagelsmann.