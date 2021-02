RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Online-Stream sehen

RB Leipzig wagt den nächsten Angriff auf die Spitze. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann sitzt Tabellenführer Bayern München dicht im Nacken und kann am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) den Druck auf den Rekordmeister aufrecht erhalten. Und beim 3:0 gegen Hertha BSC zeigten sich die Sachsen zuletzt gut erholt vom Champions-League-Dämpfer im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool ( 0:2 ), gewannen damit auch ihr viertes Bundesliga-Spiel in Serie und gehen mit breiter Brust in das Duell mit der Fohlenelf.

Die Gladbacher kassierten ihrerseits einen Nackenschlag in der Königsklasse. Gegen Manchester City (0:2) war die Elf vom im Sommer scheidenden Chefcoach Marco Rose über weite Strecken chancenlos. Und in der Liga kann sich die Borussia nicht mehr viele Ausrutscher leisten. Als Tabellenachter läuft die Rose-Elf den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Die internationalen Plätze droht man bei einer weiteren Pleite vorerst aus den Augen zu verlieren - und in Leipzig konnte Gladbach in der Bundesliga noch nicht gewinnen.