Bundesliga-Vorschau zu RB Leipzig: Nagelsmann und die Attacke auf Blech

Halb Europa war hinter ihm her, auch Borussia Dortmund hatte ihn schon auf dem Zettel – doch am Ende entschied sich Julian Nagelsmann (32) für RB Leipzig. Die Sachsen kauften den 31-Jährigen für 5 Millionen Euro Ablöse aus seinem Vertrag bei der TSG Hoffenheim heraus. Dem Champions-League-Teilnehmer gelang damit ein echter Coup. Denn Nagelsmann gilt als Deutschlands größte Trainerhoffnung.

Er steht für variantenreichen Offensivfußball und weiß, wie man junge Spieler noch besser macht. Nach Erfolgen im Nachwuchs wurde er 2016 mit 28 Jahren zum jüngsten Bundesliga-Trainer aller Zeiten befördert. In der Saison 2017/2018 qualifizierte er sich mit den Kraichgauern für die Königklasse – sein bis dato größter Erfolg. Bei RB tritt er die Nachfolge des bei den Fans beliebten Ralf Rangnick an, der seine Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor aufgab und nun als eine Art Fußballchef die RB-Standorte in Brasilien und den USA betreut.

Nagelsmann hat keine Angst vor der Herausforderung

Angst hat Nagelsmann vor der neuen Herausforderung nicht: „Ich habe über die Erfolge Selbstvertrauen getankt und traue mir zu, den Weg erfolgreich weiterzugehen.“ Mit RB peilt er den ersten Titel des im Jahr 2009 gegründeten Klubs an. „Es wäre schön, auch mal etwas Blechernes zu holen. Ich will nicht nur Spiele, sondern auch Größeres gewinnen.“ Das Potenzial dafür hat die Mannschaft allemal.

Bereits in der vergangenen Saison war das Team nah dran am ersten Titelgewinn, scheiterte im Finale des DFB-Pokals jedoch am FC Bayern München. Geht es nach Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, dann war das Finale in Berlin erst der Anfang. „Jetzt stehen wir vor einer neuen Zeitrechnung. Wir sind heiß auf mehr“, verkündete er forsch. Ein Erfolgsgarant soll auch der neu verpflichtete Manager Markus Krösche sein. Dem kleinen SC Paderborn verhalf er durch kluge Transfers zum Bundesliga-Aufstieg.

Der neue Macher Krösche lockte bereits fünf Top-Talente nach Leipzig

Bei RB verfügt er über deutlich mehr Budget und hat bereits fünf europäische Top-Talente nach Leipzig gelockt. Den Franzosen Christopher Nkunku (21) für 13 Mio. Euro von Paris Saint-Germain, den Österreicher Hannes Wolf (20) für die gleiche Summe von Schwesterklub RB Salzburg und Abwehrtalent Luan Candido (18) für rund 8 Millionen vom brasilianischen Klub Palmeiras. Jetzt tütete Krösche auch noch die Deals mit dem englischen Linksaußen Ademola Lookman (21) für 18 Mio. Euro vom FC Everton und Innenverteidiger Ethan Ampadu (18) auf Leihbasis vom FC Chelsea ein.

Nagelsmann weiß um die Qualität seiner jungen Mannschaft, die in der vergangenen Saison mit nur 29 Gegentoren die beste Defensive der Liga stellte. Zudem hat (bislang) kein Leistungsträger den Klub verlassen. Falls die favorisierten Bayern im Kampf um die Schale straucheln, will er angreifen: „Wenn sie schwächeln, müssen die anderen Mannschaften da sein. Dazu gehören wir auch.“

Auch um Timo Werner wurde es zuletzt ruhiger

Die Vorzeichen könnten grundsätzlich besser kaum sein. Allerdings könnte der Abgang von Top-Stürmer Timo Werner unmittelbar bevorstehen, wie die Südwest Presse berichtet. Der Vertrag des abwanderungswilligen Nationalstürmers läuft im kommenden Jahr aus. RB will mit dem 23-Jährigen verlängern und Werner nicht ablösefrei ziehen lassen. Zuletzt war immer wieder über ein mögliches Interesse des FC Bayern spekuliert worden. Bis zum 18. August will Mintzlaff Klartext von seinem Stürmer hören. Dann starten die Sachsen beim Aufsteiger 1. FC Union Berlin in die neue Saison – in der es endlich den ersten Titel geben soll.

