So lange muss RB Leipzig noch auf Klostermann, Haidara & Co. verzichten

U21-Nationalspieler länger im Urlaub

Amadou Haidara ist sogar noch im Einsatz. Beim Afrika-Cup in Ägypten steht der Mittefeldspieler in Diensten Malis im Achtelfinale und trifft dort am Montag auf die Elfenbeinküste. Der Winterneuzugang von Schwesterclub Red Bull Salzburg hatte sein Team am Dienstagabend beim 1:0-Sieg gegen Angola mit einem Traumtor aus der Distanz auf den ersten Platz der Gruppe E geschossen und ist im Turnier damit weiter ungeschlagen. Wann Haidara nach Leipzig zurückkehrt, hängt davon ab, wie lange er mit Mali im Turnier steht. Im Anschluss wird der 21-Jährige wie seine Teamkollegen Zeit zur Erholung bekommen.

Das Tor des Tages kommt von einem Leipziger. pic.twitter.com/f9j8gHX2j7 — DAZN DE (@DAZN_DE) July 2, 2019

Mittlerweile im Urlaub angekommen sind die U21-Nationalspieler in Reihen der Roten Bullen. Während die beiden Innenverteidiger Ibrahima Konaté und Dayot Upamecano mit Frankreich im Halbfinale der Europameisterschaft am späteren Titelträger Spanien gescheitert sind, war für Lukas Klostermann mit dem deutschen Nachwuchs nach einem starken Turnier erst im Endspiel Schluss. Alle drei gehörten in ihren Teams zur Stammformation und standen in den Spielen jeweils 90 Minuten auf dem Platz. Das Turnier dürfte Selbstvertrauen gegeben, aber auch einiges an Kraft gekostet haben.

Klostermann bestritt zudem Anfang Juni mit der deutschen A-Nationalmannschaft auch das Qualifikations-Spiel zur Europameisterschaft gegen Weißrussland. Zum Auftakt der Vorbereitung sowie während des Trainingslagers in Seefeld steht das U21-Trio damit noch nicht zur Verfügung. Voraussichtlich am 21. Juli starten Upamecano, Klostermann und Konaté. laut SPORTBUZZER-Informationen mit den Leistungs- und Fitnesstests. Danach sollen sie ins Training einsteigen. Das Gleiche gilt demnach für Marcelo Saracchi. Der Uruguayer ist am Samstag mit seinem Nationalteam bei der Copa América im Viertelfinale gegen Peru ausgeschieden. Im Turnierverlauf blieb der 21-Jährige jedoch ohne Einsatz.

Trainingsauftakt am Freitag

