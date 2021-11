RB Leipzig und BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Topspiel in der Bundesliga

RB Leipzig hat das Topspiel am 11. Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Dortmund für sich entschieden. Dabei stach besonders Leipzig-Torschütze Christopher Nkunku heraus. Der BVB war in weiten Teilen der Partie unterlegen. Für den SPORTBUZZER haben Felix Meininghaus und Guido Schäfer die Spieler in Noten bewertet.