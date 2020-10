RB Leipzigs Champions-League-Gegner: Der Mythos Manchester United

Leipzig. In dieser Saison läuft für RB alles nach Plan. Das erste Gruppenspiel der Champions League gegen Basaksehir konnten die Leipziger souverän mit 2:0 für sich entscheiden und in der Bundesliga grüßt das Team von Julian Nagelsmann von der Tabellenspitze. Die Bullen reisen nun mit breiter Brust nach England, wo am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) Manchester United wartet.

Die Elf von Trainer Ole Gunnar Solskjaer kann im Gegensatz zu RB nicht behaupten, dass ihr Saisonstart perfekt verlaufen ist – im Gegenteil. In der Premier League bleibt United hinter den Erwartungen zurück. Nach fünf Spielen belegen die Red Devils nur Platz 15. Der bisherige Tiefpunkt war die 1:6-Niederlage gegen Tottenham Hotspur.

Lediglich der hart erkämpfte 2:1-Erfolg beim Vorjahresfinalisten Paris Saint-Germain zum Start der CL-Gruppenphase lässt die Fans hoffen. Marcus Rashford, der in Manchester als neuer Hoffnungsträger gilt, traf kurz vor Schluss zum Sieg gegen die starken Franzosen. Ein wenig erinnerte der Last-Minute-Sieg in Paris an vergangene Erfolge – die liegen allerdings einige Jahre zurück.

Solskjaer: Macher der Jahundertniederlage des FCB

Den letzten großen internationalen Erfolg feierte Manchester United 2017 mit dem Gewinn der Europa League. Mit „The Special One“ José Mourinho an der Seitenlinie und dank der Neuzugänge Henrikh Mkhitaryan (kam von Borussia Dortmund) und Paul Pogba (Juventus Turin) gelang United im Endspiel ein 2:0-Erfolg über Ajax Amsterdam.

Hört man heutzutage jedoch die Fans von Manchester United über die glorreichen Zeiten der Red Devils sprechen, geht es fast zwei Jahrzehnte zurück – man wird zwangsläufig mit der Jahrtausendwende konfrontiert. Vom Champions-League-Sieg im Jahr 2008, bei dem der junge Cristiano Ronaldo unter den Fittichen des langjährigen United-Trainers Sir Alex Ferguson großen Anteil am Sieg über Chelsea hatte, über drei Premier-League-Titel in Folge (2007-2009) bis hin zum „Drama von Barcelona“. Der legendäre Sieg 1999 im Finale der Champions League über den FC Bayern (2:1) zählt wohl zu den spektakulärsten Momenten der Fußballgeschichte.

Noch heute gilt das Spiel als Jahrhundertniederlage für den deutschen Rekordmeister aus München. Fassungslos saßen die Bayern um Mehmet Scholl, Samuel Kuffour und den jungen Hasan Salihamidzic niedergeschlagen auf dem Rasen des Camp Nou in Barcelona. Zum 20. Jahrestag des legendären Finalspiels sagte der damalige Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld: „Es war das Schlimmste, was passieren kann.“

Der Kaiser verpasst es

Auf der anderen Seite standen jubelnde Engländer, die jenes Team feierten, welches den Henkelpott nach 90 Minuten eigentlich schon hergeschenkt hatte. Erst knapp zehn Minuten vor Schluss wurde der Spieler eingewechselt, der ganz Manchester in der Nachspielzeit schließlich in Ekstase versetzen sollte: Ole Gunnar Solskjaer. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte der ebenfalls eingewechselte Teddy Sheringham zunächst den Ausgleich für den englischen Rekordmeister, zwei Minuten später versetzte Solskjaer dem FC Bayern den Gnadenstoß. Der Rest ist Geschichte.

Der Mann, der damals als 26-Jähriger im Mittelpunkt stand und für den Siegtreffer in der 93. Minute sorgte, soll Manchester United heute zu neuem Glanz verhelfen. Denn seit Dezember 2018 steht Solskjaer an der Seitenlinie bei den Red Devils und leitet die Geschicke als Cheftrainer. Seitdem hat der Norweger 55 Siege in 98 Spielen zu verbuchen. Gegen RB Leipzig soll am morgigen Mittwoch der nächste Erfolg her.

Schenkt man den Erzählungen von damals Glauben, hat der damalige Bayern-Präsident Franz Beckenbauer beide Treffer der Engländer verpasst. Er stieg beim Stand von 1:0 mit Ehrengast Boris Becker und dem damaligen Uefa-Präsidenten Lennart Johansson in den Fahrstuhl, der sie von der VIP-Tribüne zur Siegerehrung auf den Rasen des Camp Nou bringen sollte. Das Trio zweifelte zu dem Zeitpunkt nicht am Bayern-Triumph. Im Lift hörten die drei Herrschaften Jubel. Sie waren sich sicher, dass es der Abpfiff war, doch als sie durch den Spielertunnel auf den Rasen blickten, sahen sie die Münchner plötzlich am Boden zerstört – und im Hintergrund jubelte eben jener Ole Gunnar Solskjaer.

Das "Theatre of Dreams" bleibt leer

Die Bilanz spricht dabei tatsächlich gegen die Leipziger. Denn bei insgesamt 34 Europokalspielen gegen deutsche Mannschaften ging Manchester United 17 Mal als Sieger vom Feld. Nur neun Mal gewann ein deutsches Team gegen den englischen Rekordmeister, acht Mal trennten sich die Mannschaften mit einem Remis.