Auf diese fünf RB-Leipzig-Stars kommt es im Champions-League-Halbfinale gegen PSG besonders an

Bei RB Leipzig wird Teamgeist großgeschrieben. Sinnbild des Wir-Gefühls: Nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League lagen sich nicht nur die eingesetzten Fußballhelden in den Armen, sondern auch die Reservisten, das Trainerteam um Julian Nagelsmann, die Physios und Masseure, der Zeugwart. Und doch stechen einige Profis heraus. Weil sie unverzichtbare Charakterköpfe sind. Auf diese fünf kommt es am Dienstag (21 Uhr, so könnt ihr es sehen!) im Halbfinale der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain besonders an:

Dayot Upamecano (21) – ein Innenverteidiger modernster Machart: Als der französische Hüne 2017 zu RB stieß, setzte er eine Duftmarke, er gewann ein Sprintduell gegen Turbo Timo Werner. Das Kraftpaket wurde Stammspieler und zum Rund­um­sorg­los­pa­ket: blitzschnell im Antritt und auf Strecke, gut in der Luft, unverrückbar in direkten Duellen, mit Überblick, selbstgewiss im Spielaufbau. Torgefährlich ist der junge Mann, der beim 2:1 im Viertelfinale gegen Atlético Madrid bester Mann auf dem Platz war, noch nicht. Heute warten Neymar und Kylian Mbappé auf Leipzigs Abwehrchef. Upamecano hat seinen Vertrag bei RB bis 2022 verlängert, ein Ausstiegsszenario ist vereinbart.

Torhüter Gulacsi soll gegen Neymar & Co. den Kasten sauber halten

Peter Gulacsi (30) – der Stoiker im Tor: Der ungarische Nationalspieler ist wohl der freundlichste Fußballprofi auf der Welt. Ein Teamspieler vor dem Herrn, eher leise, in der Mannschaft und im Verein unglaublich beliebt. Und weil der Mann auch unglaublich gut hält, würden sie ihm bei RB gern ein "lebenslänglich" verpassen. Noch ist sein Vertrag jedoch endlich, er läuft bis 2023. Gulacsi hat nach Wanderjahren in der Premier League sein Glück in Leipzig gefunden und gehört zu den europäischen Tophütern.

Marcel Sabitzer (26) – der österreichische Grantler und Künstler: Als Sabitzer 2015 ein Roter Bulle wurde, war er nicht amüsiert. "Ich bin wohl doch nicht so gut, wie ich dachte", sagte er, "sonst wäre ich nicht in der 2. Liga gelandet." Eine starke Saison später fanden Anspruch und Wirklichkeit in der Bundesliga zusammen, der Mittelfeldspieler startete durch und zeigte gute Geschwindigkeit, herausragende Ausdauer, klasse Technik und: Schlitzohrigkeit. Beim Viertelfinale gegen Atlético war der Österreicher an beiden Toren beteiligt.

Kann Forsberg gegen PSG erneut zum Matchwinner werden?

Kevin Kampl (29) – der Herbergsvater im dritten Frühling: Kampl wiegt weniger als 70 Kilogramm, er ist ein Hänfling, aber zäh hoch drei. KK ist die Ballsicherheit in Person, verliert die Kugel selten, ist Relaisstation zwischen Abwehr und Sturm. Kampl gehört zu jenen Spielern, die nicht richtig schlecht spielen können, die immer eine gewisse Leichtigkeit mitbringen, nie aufgeben. Seine internationale Erfahrung und seine positive Ansprache machen den in Solingen geborenen Slowenen zum elementaren Bestandteil von RB.