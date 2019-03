RB Leipzigs Charmeoffensive: Yussuf Poulsen ziert das Astoria

Leipzig. Emotionalisieren, mehr Nähe als andere Bundesligavereine herstellen, den Fans mit Kampagnen, Kickern und Zocken etwas über das Spiel hinaus bieten, Zuschauer binden und neue gewinnen, die Beliebtheitswerte (Nummer eins im Osten) ausweiten und die Fans mitnehmen. Unter diesem hehren Motto läuft seit Monaten eine breit angelegte Charme- und Fanoffensive von RB Leipzig, die nun gipfelt, am legendären Astoria. RB, sportlicher Leuchtturm Ostdeutschlands, macht aktuell an 140 Standorten mit der Plakatbotschaft „Gemeinsam groß werden“ mit Aushängeschild Yussuf Poulsen auf sich aufmerksam. Das größte Plakat (25x20 Meter) ist seit Freitag am Astoria-Hotel zu bewundern.