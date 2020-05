RB-Leipzig-Chef Mintzlaff dementiert: Forsberg, Poulsen, Wolf müssen nicht gehen

Samuel Bastien (23), Standard Lüttich: Laut belgischen Medien ist Europa-League-Teilnehmer Lüttich mit 14 Millionen Euro verschuldet. Ein Verkauf des Offensivspielers (Marktwert: 4,8 Millionen Euro) würde etwas Geld in die Kasse spülen. In 26 Erstligaspielen kam Bastien auf vier Tore und vier Vorlagen. Bei RB könnte er in der Zentrale für Entlastung sorgen, sollte Emil Forsberg Leipzig verlassen. ©

Ob die Zeichen tatsächlich auf Abgang stehen, ist mindestens bei den Skandinaviern ungewiss. Forsberg verkündete erst in der vergangenen Woche via Bild ein Wechsel sei "kein Thema. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Wir spielen ein super Jahr, werden besser und besser. Im Moment gibt es keinen Anlass, an was anderes zu denken". Er habe ja nicht umsonst für fünf Jahre in Leipzig unterschrieben. Und Poulsens Berater Poul-Erik Petersen kommentierte im April Gerüchte um seinen Schützling deutlich: "Yussuf hat nicht um einen Wechsel gebeten und es gibt keine Verhandlungen mit anderen Clubs." Zu den geringeren Einsatzzeiten des Dänen sagte er zudem: "RB Leipzig ist ein Topclub in Europa. Da muss es einen Konkurrenzkampf geben. Er hat diese Herausforderung auch schon früher angenommen."