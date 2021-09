RB Leipzig scheint auch in dieser Saison wieder für spektakuläre Spiele, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga, zu stehen. Vor zweiten Spieltag in der Königsklasse feierte RB-Trainer Jesse Marsch den lang ersehnten Sieg - und das gleich mit einem Torfestival. Mit 6:0 schickten die Sachsen Hertha BSC wieder zurück in die Hauptstadt. Vor allem Christopher Nkunku, der bereits zum Auftakt der Champions League bei der 3:6-Niederlage gegen Manchester City mit einem Dreierpack glänzte, wusste mit zwei weiteren Treffern zu überzeugen. Mit Club Brügge trifft man auf den vermeintlich schwächsten Gegner in der Gruppe A (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

