RB Leipzigs Coach Nagelsmann: „Flo ist einer der fähigsten Trainer“

Leipzig. Julian Nagelsmann, 32, und Florian Kohfeldt, 37, sind Brüder im Geiste, mögen sich. Die Interviews der Fußball-Lehrer – gehaltvoll. Ihre Sicht auf die Dinge des Lebens und des Fußballs – unverstellt, vorwärtsgewandt. Beide haben in jungen Jahren viel erreicht, werden wie Jürgen Klopp und Ralf Rangnick von Marc Kosicke, 49, beraten. Nagelsmann/Kohfeldt standen auf einer Trainer-Wunschliste von Borussia Dortmund. Kohfeld ist in Bremen geblieben, Nagelsmann nach Leipzig gekommen. Bremen ist Vorletzter, RB Zweiter.

Am Sonnabend kreuzen sie in Leipzig die Klingen. „Flo ist einer der fähigsten Trainer, die wir haben“, sagt Nagelsmann. Und „nach Samstag“ könne es mit Kohfeldt und Werder gerne wieder bergauf gehen. Vorher nicht. Nagelsmann will die drei Punkte, das 0:0 aus München vergolden. Gewonnen werden muss ohne den 20-jährigen Tyler Adams - Faserriss in der Wade. Adams wird gegen Bremen, in London gegen Tottenham (Mittwoch, 21 Uhr) und auf Schalke (22. Februar, 18.30 Uhr) fehlen. Gut möglich, dass Marcel Sabitzer neben Konrad Laimer rückt und eine österreichische Doppel-Sechs klopft und saugt. Sabitzer/Laimer beleidigen sich im Training und im Spiel gerne mal leistungsfördernd durch und liegen sich hinterher in den Armen.