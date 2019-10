RB Leipzigs Julian Nagelsmann: "Es fliegen auch mal die Fetzen"

Leipzig. Wenn Julian Nagelsmann mit seinen Profis Spiele auswertet, hat der Trainer das letzte Wort. Das verriet der Coach von RB Leipzig am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr): "Es ist kein Stuhlkreis und keine Diskussion. Und es sind auch keine Handlungsvorschläge, sondern Ansagen, die sie kriegen. Ich treffe die Entscheidungen und trage die Verantwortung. Das ist wie in der Schule. Da gibt es wenig Diskussionsgrundlage und du musst schon machen, was der Lehrer sagt."