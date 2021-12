Leipzig-Coach Tedesco im Interview: "Ist mir hier alles manchmal zu sehr Tabellen-fixiert"

Leipzig. Nach unerquicklichen 157 Tagen endete die Amtszeit von Jesse Marsch, 48, jetzt soll Domenico Tedesco, 36, die schlechteste Hinserie der RB -Geschichte reparieren. Der gewiefte Taktiker und 1,0-Absolvent des Fußball-Lehrer-Lehrgangs Tedesco ist in Rossano geboren und laut Wikipedia beinahe so berühmt wie der im gleichen Ort geschlüpfte Papst Johannes VII. Gute Kontakte nach ganz oben könnten beim Bundesliga -Zehnten auf dem Weg zurück zu einstiger Klasse und Wiedererkennbarkeit dienlich sein. Der zweifache Familienvater Tedesco über sein Verhältnis zu seinen Ex-Vereinen, ein Leben ohne Rolex, die Liebe zum Beruf, Mehrsprachigkeit und Gedanken zur Urlaubsgestaltung seiner kriselnden Fußballer.

Domenico Tedesco: Ja, wir haben das diskutiert, unabhängig vom Ergebnis des Spiels. Die Frage war: Was macht mehr Sinn, wo gewinnst du mehr? Natürlich kannst du die Keule auspacken. Wir haben aber entschieden, dass die Jungs nach der intensiven Hinrunde Birne und Beine ein bisschen freikriegen sollen. Und im Übrigen: Wir haben geredet. Nach dem Spiel. In der Kabine.

SPORT BUZZER : Kurz nach dem 0:2 gegen Bielefeld saßen einige Ihrer Profis schon im Privatjet gen Süden. Hätte man eingedenk der Pleite nicht sagen müssen: "Sorry, Jungs, verschiebt den Flug, wir müssen reden!"

Das haben wir gesehen. Kein Trainer will Negativität haben, solche Sachen sprechen wir an. Die ersten Tage haben wir alle Spieler unvoreingenommen beobachtet. Wir hören und sehen viel, aber es liegt auch noch viel vor uns. Da reichen keine zehn Tage. Die Pause und ein Neustart im Januar mit klaren Verhaltensweisen tun uns sicherlich gut.

Boss Oliver Mintzlaff soll in der Kabine eine emotionale Ansprache gehalten haben. Gehen wir Recht in der Annahme, dass er die Spieler rund gemacht und an ihre Pflichten erinnert hat?

Was wir intern besprechen, bleibt intern.