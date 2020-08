„Machen weiter wie bisher“: RB Leipzig bleibt nach Corona-Fällen bei Atletico ruhig

Laut RB-Profi Dani Olmo ändert das nichts an den Plänen der Leipziger für das Viertelfinale am Donnerstagabend (21 Uhr) in Lissabon. „Wir machen weiter wie zuvor“, sagte der offensive Mittelfeldspieler am Montag in einer virtuellen Medienrunde. „Wir sind auf die Vorbereitung konzentriert, trainieren gut und freuen uns auf das Spiel.“

Olmo hofft auf Einsatz von Beginn an

Nach den Corona-Fällen ist unklar, ob die Mannschaft von Diego Simeone wie geplant am Montag nach Lissabon zum Final-Turnier in den Flieger steigt. Die Ergebnisse der weiteren Testrunde sollen im Verlaufe des Tages bekannt gegeben werden. Die Angst geht bei den Colchoneros um, dass noch mehr Personen betroffen sein könnten. Die UEFA sieht trotz der Fälle keinen Anlass für eine Verschiebung oder Absage des Partie. „Das Spiel soll wie geplant gespielt werden“, teilte die Europäische Fußball-Union am Montag mit.