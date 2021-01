RB Leipzig dementiert Verhandlungen mit US-Talent Clark

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die bevorstehende Verpflichtung des US-Talents Caden Clark dementiert. Es werde weder an einem Vertrag gearbeitet noch über die Ablösesumme verhandelt, teilte der Club am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten „The Athletic“ und andere Medien berichtet, dass ein Wechsel des 17-Jährigen von den New York Red Bulls nach Leipzig sehr nahe sei. Demnach sollte Clark noch ein gutes Jahr in der Major League Soccer spielen und im Januar 2022 nach Sachsen wechseln.

