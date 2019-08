RB Leipzigs Demme: "Können in englischen Wochen nicht 90 Minuten pressen"

Leipzig. 159 Pflichtspiele für RB , ungezählte Kilometer und Zweikämpfe im Beinkleid, ein Tor gegen den SC Freiburg anno 2017, ein dabei verlustig gegangener Schneidezahn, ein Länderspiel gegen San Marino, eine bezaubernde Ehefrau (Alina), ein knuffiger Hund (Bonny), ein Kräuterbeet zum hauseigenen Verzehr auf dem Balkon. All das und noch viel mehr ist Diego Demme . Der Deutsch-Italiener, 27, über die Aussagekraft von Generalproben, die Rückkehr der justament noch fehlenden Spritzigkeit, das System Julian Nagelsmann, den zum RB-Sportdirektor aufgestiegenen Ex-Teamkollegen Markus Krösche, 38, und das feuerzeugbedingt aufgeladene DFB-Pokalspiel bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück (Sonntag, 15.30 Uhr).

Wie kommen Sie denn auf so was? Neuer Trainer, neue Spieler, modifizierte Herangehensweise: Das da noch nicht alles perfekt funktioniert, war klar. Aston Villa war physisch stark und abgezockter vorm Tor. Beide Spiele hätten übrigens auch unentschieden ausgehen können.

Julian Nagelsmann will auf das vorhandene Fundament eine Art Penthouse setzen. Wie hat man sich das vorzustellen?

Unser Fußball wird sich nicht grundlegend ändern, wir wollen nach wie vor Ball und Gegner jagen und schnell in die Box kommen. Der Coach will außerdem, dass wir viele offensive, technisch gute Spieler im vorderen Drittel haben, dass der Mann am Ball viele Anspielstationen hat.