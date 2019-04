Denkwürdiger Pokalausflug von RB Leipzig: Feuerwerk, Sieg, After-Work-Party

Dienstag, 22.37 Uhr: Hamburg, Volksparkstadion, Abpfiff von Felix Brych, Weltschiri von 2017: RB Leipzig gewinnt 3:1 (1:1) beim Hamburger SV. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ Das Navigationssystem der fast 5000 RB-Fans spricht, singt und lacht, ist vorfreudig erregt. Pokal-Finale in Berlin. Traumerfüllung auch für RB-Stadionspecher Tim Thoelke. TT ist am 25. Mai im Olympiastadion dabei, heizt dann den Leipzig-Fans ein. Thoelke: „Das ist das Größte, viel mehr geht nicht.“ Sprach‘s und seilte sich Richtung Reeperbahn ab, in die legendäre Lokalität Goldener Handschuh.