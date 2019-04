RB Leipzig: „Wir wollen ins Finale - mit allem, was wir haben“

Am Dienstag HSV gegen RB Leipzig, am Mittwoch Bremen - Bayern, danach steht fest, wer nach Berlin zum großen Finale um den DFB-Pokal fährt (25. Mai). RB-Coach Ralf Rangnick blickt zurück und voraus: „Wir haben drei Bundesligisten ausgeschalten, wollen jetzt auch ins Finale. Hamburg ist gefühlter Erstligist, keiner von uns nimmt den HSV auf die leichte Schulter. Das ist alles andere als ein leichtes Spiel.“ Die XXL-Serie an segensreichen Partien in der Fremde und das jüngste 2:1 bei Borussia Mönchengladbach lassen RB „mit gesundem Selbstvertrauen“ nach Hamburg reisen. „Wir haben seit Weihnachten jedes Auswärtsspiel gewonnen, wollen ins Finale. Mit allem, was wir haben.“