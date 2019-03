RB Leipzigs DFB-Trio fährt mit dem Zug zur Nationalelf

Privatjet, Luxuslimousine? Nee, wir fahren mit dem Zug zu Jogi! Die drei RB-Nationalspieler Timo Werner, 22, Marcel Halstenberg, 27, und Lukas Klostermann, 22, fuhren am Montag um 9.39 Uhr von Gleis 13 der Promenaden-Hauptbahnhofs zum Treffpunkt der Deutschen Nationalmannschaft nach Wolfsburg. Am Wolfsburger Bahnhof wurde das RB-Trio abgeholt und mit einem abgedunkelten Kleinbus ins Hotel Ritz Carlton chauffiert. Bundestrainer Joachim Löw setzt aufs Zug-Trio im Testspiel in Wolfsburg gegen Serbien (Mittwoch, 20.45 Uhr) und dem EM-Quali-Hit am Sonntag, 20.45 Uhr, in Amsterdam gegen die Niederlande.