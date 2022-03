RB Leipzig, die UEFA und eine Zwickmühle: Urteilen lässt es sich sehr schnell

Leipzig. Da saß ein Mensch auf dem Podium. Nicht mehr und nicht weniger. Oliver Mintzlaff hat eine Seite von sich gezeigt, die bisher selten bis nie öffentlich zutage getreten ist. Verärgerung, ja. Angriffslust und auch Wut, ebenfalls. Die gab es öfter, wenn der RB -Boss Entscheidungen wie das lange Festhalten an Coach Jesse Marsch verteidigte. Aber ein Oliver Mintzlaff, der nach Worten und Fassung ringt , immer wieder Halt suchend seine Hände knetet und, tatsächlich, gegen Tränen kämpft, der ist neu. Das Schreckliche, das Unsagbare, der Krieg nahe der eigenen Haustür, die Hilflosigkeit angesichts dessen, werden eine Ursache dafür gewesen sein.

Die andere war die Gemengelage zwischen Freitag und Montag. In der heutigen schnelllebigen Zeit sind drei bis vier Tage (je nach Zählweise) nicht nur eine gefühlte Ewigkeit. So lange dauerte es von der Auslosung des Achtelfinales der Europa League gegen Spartak Moskau und dem zugegebenermaßen absolut verunglückten ersten Statement inklusive des deplatzierten Versendens von Ticketinformationen bis zur Spielabsage durch den europäischen Fußballverband. So lange schwieg RB Leipzig beharrlich.