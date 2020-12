Toppmöller bei RB Leipzig "vollwertiges Mitglied des Trainerstabes, nicht Hütchenaufsteller"

Nein, ganz so hochklassig wie sein Papa Klaus Toppmöller, 69, der in der Bundesliga der King vom Lauterer Betzenberg war (108 Tore in 204 Spielen), hat Dino Toppmöller, 40, nicht Fußball gespielt. Der Assistent von RB-Cheftrainer Julian Nagelsmann, 33, blickt auf 128 Spiele und 20 Tore in der 2. Liga, hat unter brillanten Übungsleitern wie Gerd Schädlich bei Erzgebirge Aue und Wolfgang Frank bei den Offenbacher Kickers gespielt, wurde selbst Trainer, holte mit F91 Düdelingen in Luxemburg drei Meisterschaften, führte den Club zwei Mal in die Gruppenphase der Europa League.

