RB Leipzig dreht das Ding: Sörloth schießt RB Leipzig zum 3:2 gegen Gladbach

Leipzig. Was für ein Spiel! 0:2 liegt RB Leipzig trotz eines sehr ordentlichen Auftritts zur Pause zurück, dreht dann nach Wiederbeginn so richtig auf und gewinnt das Bundesliga -Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach kurz vor Schluss doch noch 3:2. Christopher Nkunku, Yussuf Poulsen und Alexander Sörloth sorgten für die Tore. Der Rückstand der Sachsen auf Tabellenführer Bayern München (gewann am Nachmittag 5:1 gegen Köln) beträgt damit weiter zwei Punkte.

Vor allem die erste Hälfte war - mal wieder - ein Beleg dafür, dass Ballbesitz und Spielanteile nur wenig aussagen über das, was tatsächlich auf dem Tableau respektive der Anzeigetafel steht. RB bestimmte die Partie, agierte engagiert, hatte Chancen durch Dani Olmo , Marcel Halstenberg , Marcel Sabitzer oder Tyler Adams , lag aber dennoch zur Pause 0:2 zurück. Grund waren ein von einem völlig linkisch zu Werke gehenden Dayot Upamceano verursachter Elfmeter (Jonas Hofmann verwandelte) und ein Schulter-Tor von Marcus Thuram. Da waren gerade einmal knapp 20 Minuten absolviert. RB haderte zudem mit Schiri Manuel Gräfe. Coach Julian Nagelsmann beschwerte sich mehrfach lautstark beim vierten Offiziellen. Am Halbzeitstand änderte aber auch das nichts.

Nagelsmann reagierte zur Pause offensiv, brachte Alexander Sörloth für den bereits mit Gelb belasteten Kapitän Sabitzer. Der Norweger ergänzte das Angriffsduo Yussuf Poulsen und Justin Kluivert und hatte gleich Pech. Denn den vermeintlichen Anschlusstreffer in der 51. Minute erzielte er mit dem Arm. Das Tor zählte natürlich nicht. Für Christopher Nkunku lief es wenig später nach Pass von Sörloth besser - 1:2 (57.). RB war jetzt am Drücker, presste nach allen Regeln der Kunst und bei den Fohlen, die das Mittwochsspiel in der Champions League in den Knochen hatten, ließen die Kräfte merklich nach. Das 2:2 durch Poulsen (66.) war die logische Folge. Leipzig hielt den Druck hoch, zu hoch für die Gäste. Sörloth erlöste schließlich sein Team, und das vollkommen verdient.