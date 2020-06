RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum zwischenzeitlich turbulenten 2:0 bei Hoffenheim

Die TSG blieb vor allem in Halbzeit eins ebenfalls am Ball, hatte reichlich Spielanteile und Abschlüsse. Allerdings mangelte es an Präzision. Die Hoffenheimer Verantwortlichen um Sportdirektor Alexander Rosen wechselten im zweiten Abschnitt fünfmal, konnten so aber keine Wende erzwingen. Die Leipziger wiederum ließen die Zügel schleifen, agierten weniger konsequent.