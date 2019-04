RB Leipzigs Emile Smith Rowe winkt gegen VfL Wolfsburg Platz im Kader – Orban fehlt gesperrt

Ralf Rangnick erwartet beim Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) ein ähnlich knappes Duell wie bei den letzten beiden Aufeinandertreffen: „Wolfsburg spielt in dieser Saison sehr stabil. Bruno Labbadias Handschrift ist deutlich erkennbar. Sie sind sehr kompakt und es ist nicht einfach, gegen sie Torchancen herauszuspielen. Gleichzeitig sind sie schwer zu verteidigen“, sagte RB Leipzigs Chef-Trainer am Donnerstag während der Pressekonferenz bei Bier-Partner Ur-Krostitzer.