RB Leipzig empfängt Augsburg: Die einen müssen, die anderen wollen punkten

*Leipzig. *Von einem Kurztrip als Ansporn für den möglichen Klassenerhalt hält Augsburg-Trainer Markus Weinzierl nichts. „Es will keiner wissen, wann frei ist. Es geht nicht darum, den Spielern mit freien Tagen nach einem eventuellen Ligaverbleib einen Anreiz zu geben“, sagte der Coach von Fußball-Bundesligist FC Augsburg vor dem Bundesliga-Match am Sonntag (19.30 Uhr) in der Red-Bull-Arena. Zuletzt sorgten einige Fußball-Profis des FC Bayern München mit einem spontanen Ibiza-Urlaub für Diskussionen.

„Man blickt automatisch auch nach München“

Nach dem RB-Aus in Glasgow: So wird es für Augsburg, Bielefeld und schon gar nicht für Freiburg reichen

„Jetzt-erst-recht-Mentalität“

Im Gegensatz zum Gegner, der maximal noch einen Zähler braucht, benötigen die Roten Bullen nach der 1:3-Pleite am Montag in Gladbach dringend drei Punkte, damit das Ticket für die Königsklasse nicht flöten geht. „Leider haben wir die Champions-League-Qualifikation nicht mehr in der eigenen Hand. Aber was ich versprechen kann ist, dass wir alles dafür tun werden, unsere Hausaufgaben zu machen“, sagte RB-Coach Domenico Tedesco. Am letzten Spieltag treffen die Kontrahenten Leverkusen (3.) und Freiburg (4.) aufeinander – dann könnte Bayer 04 den Bullen womöglich Schützenhilfe leisten.