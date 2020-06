RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund: Laimer fehlt, Forsberg von Beginn an? 

Upamecano könnte wieder in die Startelf rücken

Abwehrchef Upamecano könnte gegen den BVB dagegen in die erste Elf zurückkehren. Auch Angreifer Emil Forsberg stellte Trainer Julian Nagelsmann einen Einsatz von Beginn an in Aussicht. Es sei durchaus im Bereich des Möglichen, sagte der Fußball-Lehrer auf der Pressekonferenz am Freitag, „dass der Emil morgen wieder zaubern kann von Beginn an“. Für den Schweden wäre es der erste Einsatz von Beginn an seit dem 0:0 in Wolfsburg, dem letzten Bundesliga-Spiel des Tabellendritten vor der Corona-Pause. Zuletzt hatte der 28-Jährige an einer Angina gelitten, nun steht er offenbar wieder bei 100 Prozent.