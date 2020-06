RB Leipzig empfängt Paderborn: Kevin Kampl wieder ein Kandidat für die Startelf

Leipzig. Sechs Tage hatten die Profis von RB Leipzig nach dem Montagsspiel gegen den 1. FC Köln Zeit, um sich von ihren Wehwehchen zu erholen. Für Kevin Kampl, der zuletzt aufgrund eines eingeklemmtes Nervs zwei Spiele aussetzen musste, war die Pause nach der Englischen Woche Gold wert. Wie Teamkollege Ibrahima Konaté (Zerrung am Hüftbeuger überstanden) stand der Slowene diese Woche wieder im Training auf dem Rasen. „Ich bin gerade bei Kevin ganz guter Dinge, dass er unter Umständen wieder ein Kandidat ist für die erste Elf ist“, sagte Trainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Freitag. Bei Konaté reiche es dagegen noch nicht für einen Einsatz von Beginn an. RB empfängt nach dem 4:2 (2:1) in Köln am Samstagnachmittag den SC Paderborn in der Red-Bull-Arena.