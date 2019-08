RB Leipzig empfängt Rekordmeister 1. FFC Frankfurt im DFB-Pokal

Leipzig. Echte Pokal-Atmosphäre, ein Top-Gegner und hohes spielerisches Niveau erwartet die Fußballfans am 7. oder 8. September am Leipziger Cottaweg. Denn in der 2. Runde des DFB-Pokals bekamen die Regionalliga-Frauen von RB Leipzig keinen geringeren Kontrahenten als den deutschen Rekordmeister zugelost. Der 1. FFC Frankfurt ist seit der Bundesliga-Gründung im Jahr 1990 Stammgast im Oberhaus. Die Hessinnen sind mit sieben Meistertiteln, neun Pokalsiegen und vier Europapokaltriumphen der erfolgreichste Frauenfußballclub des Landes.