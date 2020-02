RB Leipzigs Eric Uhlmann – der Leipziger U17-Nationalspieler

Talentierte Jungs aus Leipzig sind in den Altersklassen U17 und U19 bei RB mittlerweile rar. Nationale bis internationale Kicker spielen für RB in den Jugendbundesligen. Auch deshalb interessieren sich viele einheimische Fußballfans, wenn es mal wieder ein Talent aus der Region auf die internationale Bühne schafft.

Eric Uhlmann (17) war mit der deutschen U17-Nationalmannschaft in Portugal beim Algarve Cup aktiv. Der Innenverteidiger, der zwar in Zwenkau geboren wurde, aber seine Kindheit und Jugend in Leipzig verbrachte, belegte mit dem Team von Bundestrainer Christian Wück am Ende einen undankbaren dritten Platz. Turniersieger wurde Spanien vor Portugal. Auf den vierten Platz kam das Team aus Südkorea. Undankbar, da alle drei Erstplatzierten am Ende sechs Punkte aufzuweisen hatten. Der direkte Vergleich entschied zu ungunsten der Deutschen. Deutschland hatte zum Auftakt Spanien mit 2:1 und zum Abschluss die Asiaten mit 8:2 besiegt. Die 0:2 Niederlage gegen den Gastgeber entschied letztendlich über die Platzierung. Uhlmann kam in allen drei Partien zum Einsatz.