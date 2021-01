Ständchen vom Cheftrainer: Julian Nagelsmann singt zum 92. Geburtstag für RB-Leipzig-Fan

Leipzig. In Leutzsch nennt man sie Fußball-Omi. Ihre heiß geliebten Helden kicken aber nicht im legendären Alfred-Kunze-Sportpark, sondern in der Red-Bull-Arena. Die Ur-Leutzscherin Ursula Götz hat sich 2012 bei einem Heimspiel in die Roten Bullen verguckt, insbesondere an Dominik Kaiser Gefallen gefunden (spielt inzwischen bei Hannover 96). Ein Jahr später schaffte es Yussuf Poulsen ins Herz der rüstigen Dame, die jede Zeile der Leipziger Volkszeitung über RB aufsaugt und ein reich bebildertes RB-Zimmer ihr eigen nennt.

