RB Leipzig: Die Fans können sich ab sofort um Heimspieltickets bewerben

Leipzig. Eine neue Corona-Schutzverordnung tritt am Samstag in Sachsen in Kraft. So sind auf Veranstaltungen, darunter auch Sportevents, im Freien bis 250 und in Innenbereichen bis zu 150 Zuschauer zugelassen. Ausnahmen seien im Falle vorhandener Hygienekonzepte möglich. RB Leipzig hat ein solches Schutz- und Hygienekonzept. So können zum Heimspiel gegen Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) 999 Fans in die Red Bull Arena.