RB-Leipzig-Fans zeigen Herz für Bärenherz

Tolle Aktion von RB-Fans, Stadionsprecher Tim Thoelke, Bulli und Co.: Bei einem Flohmarkt plus Versteigerung von original unterschrieben RB-Leipzig-Devotionalien (Trikots, Torwandhandschuhe, Bälle, Bilder et cetera) kam ein nennenswert vierstelliger Euro-Betrag für das Kinder-Hospiz Bärenherz in Markkleeberg zusammen. SPORTBUZZER-Reporter Guido Schäfer ersteigerte den Europapokal-Spielball vom 1:1 gegen Rosenborg Trondheim.