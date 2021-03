Hiobsbotschaft für RB Leipzig: Dayot Upamecano fällt zwei Wochen aus

Leipzig. RB Leipzig muss etwa zwei Wochen lang auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten. Der Verteidiger hatte sich im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) am Sonntag früh verletzt und musste in der 28. Minute ausgewechselt werden. „Dayot Upamecano hat sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Das hat eine MRT-Untersuchung ergeben“, hieß es am Montag vom Verein. Er muss demnach eine Pause von zehn bis 14 Tagen einlegen.

